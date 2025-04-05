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21:23, 5 апреля 2025Бывший СССР

Жителя Эстонии выдворили из страны за герб России

Жителя Эстонии выдворили из страны за демонстрацию герба России в TikTok
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Жителя Таллина с видом на жительство в Эстонии выдворили из страны за демонстрацию герба России в TikTok. Об этом сообщает ERR.

«Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с департаментом полиции безопасности в ночь на субботу выдворил из Эстонии русского националиста Константина Горлова, поскольку он представлял угрозу безопасности», — указано в сообщении.

Утверждается, что в ходе эфира в TikTok у него на фоне висел флаг московского «Спартака» с двуглавым орлом. За это мужчину приговорили к штрафу в 800 евро и выдворению из страны. Ему вид на жительство в Эстонии был аннулирован.

Прежде Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова, желавшего уничтожения россиян и поддерживавшего Украину. «Максим Широков восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял [Адольфа] Гитлера и вступил в местный фашистский клуб», — говорится в публикации.

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