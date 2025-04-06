23 храма пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ

Курский митрополит сообщил о повреждении 23 храмов в области из-за действий ВСУ

Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о положении дел в связи с постоянными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает Курская епархия.

Как следует из доклада, на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения, 18 храмов повреждены сильно, некоторые полуразрушены.

По данным митрополита, учитывая сложную и опасную обстановку, невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Восстановление будет производиться после полного освобождения территории и прекращения постоянных обстрелов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения тел в Церкви Воздвижения Креста Господня в курском селе Черкасское Поречное.