Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 6 апреля 2025Россия

23 храма пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ

Курский митрополит сообщил о повреждении 23 храмов в области из-за действий ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о положении дел в связи с постоянными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает Курская епархия.

Как следует из доклада, на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения, 18 храмов повреждены сильно, некоторые полуразрушены.

По данным митрополита, учитывая сложную и опасную обстановку, невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Восстановление будет производиться после полного освобождения территории и прекращения постоянных обстрелов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения тел в Церкви Воздвижения Креста Господня в курском селе Черкасское Поречное.

    Обсудить
    Последние новости

    Трампа предостерегли от «исторической ошибки» из-за решения по России

    Россиянам раскрыли связанное со сном важное правило

    Стало известно число эвакуированных жителей курского приграничья

    У подростка из России случился инфаркт в Таиланде

    Армия России ударила по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

    Оценены последствия массовых митингов для Трампа

    23 храма пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ

    Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на возвращение российского спорта

    Москвичам назвали срок возвращения тепла

    Семенович назвала медаль от Путина заслуженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше