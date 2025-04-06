Армия России продвинулась еще в одном микрорайоне Часова Яра

ТАСС: Армия России уничтожила группировку ВСУ в микрорайоне Западный Часова Яра

Армия России разгромила группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая держала оборону в микрорайоне Западный города Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник не указал, какие силы украинской армии держали оборону в этой части города, но отметил, что там «противник полностью уничтожен».

Он отметил, что ВСУ по-прежнему пытаются безуспешно контратаковать российские позиции, однако несут большие потери в технике и личном составе.

Ранее разгром бронегруппы украинской армии при попытке прорыва под Часовым Яром попал на видео. Она принадлежала 24-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Короля Данила. Техника заехала на минное поле. Часть сразу подорвалась, остальную атаковали расчеты FPV-дронов.