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14:38, 6 апреля 2025Бывший СССР

Армия России разгромила отряд элитного украинского спецназа

Минобороны: Армия России нанесла поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Армия России в боях на территории Донецкой народной республики (ДНР) нанесла поражение украинскому отряду спецназа «Омега». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ведомство не уточнило точных потерь конкретно этого подразделения, однако отметило, что за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в регионе до 430 военнослужащих, семь боевых машин, один пикап и пять артиллерийских орудий.

Бои в ДНР, по состоянию на воскресенье, 6 апреля, продолжаются в районе населенных пунктов Котляровка, Ленино, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 11 украинских беспилотников. Восемь из них уничтожены в Ростовской области, два — в Курской и один — в Белгородской.

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