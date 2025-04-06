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17:25, 6 апреля 2025Экономика

Более 50 стран захотели договориться о пошлинах с США

Белый дом: Более 50 стран запросили у США переговоры по пошлинам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Десятки государств обратились к США с просьбой начать переговоры по урегулированию пошлин, которые инициировал президент Дональд Трамп. Об этом заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.

По его словам, принимать решения по этим запросам и, как следствие, по заключению новых торговых соглашений американский лидер будет лично.

«Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе», — сказал Хассетт.

2 апреля Трамп заявил, что вводит пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составил 10 процентов, однако для некоторых стран их размер превышает 50 процентов. Помимо России, в перечне не оказалось Белоруссии, Ирана, Канады и Мексики.

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