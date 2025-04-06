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04:04, 6 апреля 2025Мир

Британцев призвали готовить «набор для выживания» из-за России

DM: Британцев призвали готовить «набор для выживания» из-за России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Жителей Британии призвали подготовить «набор для выживания» на трое суток. Об этом сообщает Daily Mail.

В него следует включить воду, консервы, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы, швейцарский армейский нож и документы.

Издание пишет, что Россия якобы готовится устроить диверсии на газопроводах и вызвать на острове массовые отключения электроэнергии. Объясняется, что Лондон в своем стремлении добиться статуса экологически нейтральной страны постановил закрыть все угольные электростанции, и теперь Британия стала все больше зависеть от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа, при этом 40 процентов всего газа поставляются по единственному трубопроводу из Норвегии.

Прошлой зимой Великобритания оказалась близка к отключению электроэнергии, ее спасли только аварийные резервы и электричество, импортируемое из Дании. Памятуя о том опыте, эксперты по безопасности указали, что местным домохозяйствам следует последовать примеру жителей ЕС, которым ранее также посоветовали подготовить тревожный набор на 72 часа.

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