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22:36, 6 апреля 2025Экономика

Дефицит бюджета ФРГ достиг рекордных значений

Дефицит бюджета ФРГ увеличился до рекордных 104,4 млрд евро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Дефицит бюджета в Германии в 2024 году вырос на 12,7 миллиарда евро по сравнению с 2023-м и достиг 104,4 миллиарда евро. Об этом сообщило федеральное статистическое ведомство, передает «Прайм».

Отмечается, что расходы из общего государственного бюджета увеличились по сравнению с годом ранее на 7,1 процента, доходы выросли на 6,8 процента. Доходы составили 1,98 триллиона евро, а расходы — 2,08 триллиона евро. По данным ведомства, государственные расходы впервые превысили два триллиона евро.

В марте парламент ФРГ (Бундестаг) 513 голосами против 207 одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону. Поправки позволяют ослабить «долговой тормоз» — запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

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