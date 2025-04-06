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08:34, 6 апреля 2025Мир

Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты работников

Департамент Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, назвал «второстепенными» 8,5 тысячи сотрудников Министерства энергетики страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документ с соответствующей информацией.

В документе говорится, что подобное число работников может быть сокращено, однако неясно, всех ли из них уволят. При этом указанное количество сотрудников — это фактически половина из 17,5 тысячи работников. Что касается управления ядерной безопасности, то под сокращение могут попасть 500 из 3 тысяч человек.

В министерстве отметили, что окончательные решения еще не были приняты, и «рассматриваются различные варианты».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент эффективности правительства должен будет прекратить свою работу. Он также назвал Маска «талантливым парнем».

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