Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты работников

Департамент Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, назвал «второстепенными» 8,5 тысячи сотрудников Министерства энергетики страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документ с соответствующей информацией.

В документе говорится, что подобное число работников может быть сокращено, однако неясно, всех ли из них уволят. При этом указанное количество сотрудников — это фактически половина из 17,5 тысячи работников. Что касается управления ядерной безопасности, то под сокращение могут попасть 500 из 3 тысяч человек.

В министерстве отметили, что окончательные решения еще не были приняты, и «рассматриваются различные варианты».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент эффективности правительства должен будет прекратить свою работу. Он также назвал Маска «талантливым парнем».