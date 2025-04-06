Девушка стала профессиональной невестой и разбогатела

Китаянка стала профессиональной невестой, чтобы спасти мужчин от давления родни

В Китае незамужняя девушка стала профессиональной невестой. Об этом пишет South China Morning Post.

Молодая китаянка по имени Цао Мэй из города Чэнду зарабатывает на жизнь, принимая участие в фиктивных свадьбах в качестве невесты. Она впервые изобразила невесту в 2018 году, когда друг попросил притвориться его возлюбленной на встрече с родителями. Вскоре девушка поняла, что на подобные услуги есть спрос. Многие мужчины не могут или не хотят жениться и готовы платить, чтобы родня от них отстала.

За последние семь лет Цао спасла несколько десятков женихов, сыграв невесту на их свадьбах. Кроме того, она сама занимается организацией брачных церемоний. Перед каждой свадьбой Цао вместе с женихом придумывает себе новую вымышленную личность, а затем встречается с его семьей. На свадьбу она надевает праздничное платье и полностью погружается в атмосферу праздника.

Цао зарабатывает примерно полторы тысячи юаней (17 тысяч рублей) за день работы. Стоимость услуг варьируется в зависимости от характера запроса. Ее родные об этом не знают и уверены, что она работает в офисе. Цао не хочет говорить им правду, поскольку опасается, что они заподозрят ее в проституции.

Ранее сообщалось, что в Китае 27-летний мужчина вместе с матерью похитил 11-летнюю девочку в попытке воспитать из нее «идеальную жену». Правоохранители нашли и арестовали преступников.