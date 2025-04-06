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09:31, 6 апреля 2025Силовые структуры

Должник попытался задавить судебного пристава в российском городе и попал на видео

В Красноярске должник заперся в машине и попытался задавить судебного пристава
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Красноярске должник заперся в машине и попытался задавить судебного пристава. Инцидент сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин не платил за жилищно-коммунальные услуги и накопил почти миллионный долг. Мужчину привлекали к административной ответственности 20 раз, но это не возымело эффекта. Судебные приставы застали должника во дворе, а тот заперся в своей машине и попытался переехать сотрудницу ФССП, которая перекрыла ему дорогу.

На кадрах с места происшествия видно, как черный легковой автомобиль чуть не сбил женщину с ног. Однако на машине россиянину не удалось скрыться — должника поймали, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Сотрудница судебных приставов не пострадала.

Ранее жительница Кудымкара в Пермском крае попыталась спрятаться от судебных приставов под кроватью, но ее выдали торчащие наружу пятки.

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