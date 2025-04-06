Двухлетняя девочка лишилась руки из-за атаки дрона ВСУ на машину под Харьковом

Омбудсмен Колесник-Лавинская: ВСУ ударили по машине с детьми под Харьковом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину с детьми в населенном пункте Граково Харьковской области. Об этом заявила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская в беседе с РИА Новости.

По словам омбудсмена, украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю 5 января. В результате пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Особо тяжелые травмы получили трехлетняя девочка и 13-летний мальчик. Кроме того, результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, двухлетней [девочке], ампутировали руку.

Колесник-Лавинская подчеркнула, что военно-гражданская администрация возбудила уголовное дело, назвав произошедшее терактом. Она отметила, что обстрел гражданского автомобиля нарушает международное гуманитарное право.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области. В результате россиянам приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности.