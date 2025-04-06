Глава РФПИ рассказал о находящихся в американском правительстве врагах России

Дмитриев: Враги России до сих пор находятся в правительстве США

Враги России до сих пор находятся в американском правительстве. Многие страны пытаются сорвать попытку диалога между Москвой и Вашингтоном, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

«Безусловно, большое количество врагов России до сих пор находится в американском правительстве. Они никуда не делись. То, что называется глубинное государство, находится на своем месте», — отметил он.

Помимо этого, «очень большое количество других стран пытаются сорвать попытку диалога, попытку восстановления отношений между Россией и США», посетовал Дмитриев. Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог восстановился. Необходимо противостоять информационным атакам, «которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, не сорвать», добавил глава РФПИ.

Дмитриев также уточнил, что сейчас идет «тотальная дезинформация», в частности, по вопросам нанесения ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее Дмитриев рассказал, что многие американские компании хотят вернуться в Россию. Он уточнил, что РФПИ наблюдает большое количество запросов от американских компаний к России, в том числе в энергетической и других сферах.