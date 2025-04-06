Иностранцы узнали о кефире и пьют его литрами. Кому полезен, а кому вредит русский суперфуд?

Гастроэнтеролог Рогожкина: Кефир стабилизирует уровень глюкозы при диабете

В сети можно найти две основные версии того, как кефир попал и к людям, и в Россию, — но в обеих он спустился с гор. Кто-то уверен, что первыми гриб открыли тибетские монахи. Есть и вариант, который к нам чуть ближе, — русские ездили пить кефир на Кавказ, к карачаевцам, с удовольствием продававшим полезный напиток, но не делившимся драгоценным кефирным грибом. Предположительно, в начале XX века российский «молочный король» Бландов то ли с помощью дипломатии, то ли с помощью женских чар хорошенькой работницы сыроварни сумел добыть у карачаевского князя Бек-Мирзы Байчарова пять килограммов кефирных грибков. Вскоре кефир стали продавать по всей России.

Современным россиянам кефир хорошо знаком с детства, а вот на Западе он становится популярным только сейчас. Иностранцы называют его целебным русским суперфудом, пьют его литрами, записывают с ним сотни роликов для соцсетей и уверяют, что он лечит чуть ли не от всего: укрепляет кости, снижает сахар, растит мышцы. «Лента.ру» разбиралась, действительно ли кефир так полезен, как о нем говорят.

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Почему иностранцы полюбили кефир?

Для англоязычных пользователей сети кефир — продукт настолько необычный, что статьи о нем нередко начинаются с вопроса «Что же такое кефир?». «Он похож на йогурт, но у него более жидкая консистенция, поэтому его легче пить. Но его можно и загустить, тогда получится кефирный йогурт», — объясняют в таких материалах.

В Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролики о кефире набирают сотни тысяч и миллионы просмотров. В самых популярных из них блогеры рассказывают, как приготовить этот напиток дома

Одним из амбассадоров кефира стал знаменитый британский врач Тим Спектор. Он предпочитает употреблять этот напиток на завтрак. Спектор смешивает кефир с йогуртом, ягодами и различными семенами и уверяет, что таким образом получает идеально сбалансированный прием пищи. При этом врач следует еще одному тренду — кладет кефирные грибы не в молоко, а в сладкую воду. Такой напиток в сети называют водным кефиром.

В целом же на Западе и правда не всегда употребляют кефир так, как привыкли это делать в России. «Отличный напиток, с горчинкой. Просто добавьте немножко соли», «Обожаю делать кефир! Недавно экспериментировала со вкусами и добавляла матчу, лимон и имбирь», «В следующий раз добавлю в него лук, кинзу и перчик чили», — пишут пользователи со всего мира в комментариях к трендовым видео. А у блогеров, которые делятся рецептами кефира, спрашивают, можно ли сделать его из овсяного или кокосового молока.

Одни Instagram-блогеры уверяют, что заменяют кисломолочным напитком ужин и благодаря этому моментально сбрасывают лишние килограммы, другие настаивают на том, что кефир помогает им нормализовать уровень сахара в крови, а третьи и вовсе заявляют, что благодаря ежедневному употреблению кефира смогли решить неразрешимые до этого проблемы с ЖКТ.

Действительно ли кефир полезен?

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Галина Рогожкина отметила, что в стремлении пить больше кефира западные блогеры абсолютно правы. Этот ферментированный молочный продукт является источником полезных бактерий и дрожжей, поддерживающих баланс микрофлоры кишечника, объяснила врач.

Кроме того, регулярное употребление кефира помогает нормализовать пищеварение, снижает риск дисбактериоза и устраняет вздутие живота. А особенно полезен этот напиток после курса антибиотиков, поскольку он способствует восстановлению микрофлоры.

Помимо полезных бактерий, кефир богат белком, кальцием и витаминами группы B, что укрепляет костную систему, поддерживает работу мышц и положительно влияет на нервную систему. Он низкокалориен: в 100 миллилитрах средней жирности содержится 50-60 килокалорий, благодаря чему кефир подходит людям, следящим за фигурой Галина Рогожкина гастроэнтеролог

«Более того, регулярное включение его в рацион помогает стабилизировать уровень глюкозы у людей с преддиабетом и диабетом второго типа. Однако важно помнить, что кефир — не лекарство и не заменяет медикаментозное лечение, но может быть полезным дополнением при нарушениях углеводного обмена», — добавила врач.

Ученые также считают, что кефир благотворно влияет и на сердечно-сосудистую систему. Так, исследования, проведенные на крысах, показали, что регулярное употребление кефира помогает снизить высокое артериальное давление. Кроме того, он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Еще одно неожиданное свойство кисломолочного продукта — это способность успокаивать нервную систему, а если выпивать его на ночь — улучшать качество сна. Кефир также способствует выработке гормона счастья серотонина.

Кому не стоит увлекаться кефиром?

Однако не для всех кефир будет одинаково полезен. Людям с аллергией на белок коровьего молока советуют воздержаться от кефира, поскольку даже небольшое его количество может вызвать нежелательные реакции. Людям с выраженной лактозной недостаточностью стоит внимательно следить за самочувствием, если они пьют кефир: несмотря на низкое содержание лактозы, ферментированный напиток способен провоцировать дискомфорт.

При гастрите с повышенной кислотностью или язве желудка кефир иногда раздражает слизистую, поэтому включать его в рацион лучше по согласованию с врачом.

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Аналогичные рекомендации действуют при остром панкреатите и отдельных заболеваниях кишечника, когда кисломолочные продукты временно ограничивают. В редких случаях кефир может быть нежелателен при иммунодефицитах, поскольку содержит живые бактерии. Для детей до года такой напиток обычно не используют, чтобы не перегружать пищеварительную систему Галина Рогожкина гастроэнтеролог

В целом же диетологи советуют выпивать в день от 200 до 400 миллилитров (1-2 стакана). Если выпить больше кефира, можно столкнуться с не самыми приятными последствиями: свежий однодневный напиток может оказать на организм слабительное действие, а зрелый трехдневный напиток — закрепляющее. Поэтому при проблемах с пищеварением рекомендуется выбирать более свежий кефир, а при склонности к расстройствам кишечника — выдержанный.

200-400 миллилитров кефира рекомендуется пить в день

«Помимо этого, чрезмерное потребление увеличивает калорийность рациона. Тем, кто следит за фигурой, обычно достаточно одного стакана на ночь: это помогает справиться с чувством голода без лишних калорий и способствует более спокойному засыпанию», — добавила Рогожкина.

