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20:22, 6 апреля 2025Экономика

Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии

Китайские сейсмологи предупредили о риске новых землетрясений в Азии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: China Daily / Reuters

Группа китайский ученых-сейсмологов предупредила о возможных новых землетрясениях в Азии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации исследователей, в группе риска сам Китай и окружающие его районы. В первую очередь в зоне риска китайские провинции Сычуань и Юньнань, а также район Гималаев. Исследование сейсмологов проводилось под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям.

28 марта серия разрушительных землетрясений обрушилась на Мьянму. В результате катастрофы оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, из-за толчков в земле образовался разлом. Число жертв превысило 3,5 тысячи человек.

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