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15:58, 6 апреля 2025Россия

Мужчина украл у бывшей полмиллиона рублей и купил пивной магазин

Житель Алтая украл у бывшей возлюбленной 550 тысяч рублей и купил пивной магазин
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Житель села Майма в Республике Алтай украл у бывшей возлюбленной 550 тысяч рублей и купил на них небольшой пивной магазин. Об этом сообщает управление МВД по региону на своем сайте.

По данным ведомства, незадолго до преступления 41-летний сельчанин расстался с гражданской женой, но продолжал поддерживать с ней хорошие отношения. Вскоре, узнав, что у женщины остались деньги от продажи жилья, он предложил ей приобрести готовый бизнес по продаже пива.

«Женщина отказалась. Тогда подозреваемый решил украсть у нее денежные средства. В очередной раз придя к ней домой, он, дождавшись, когда сельчанка уснет, похитил из ее сумочки денежные средства в размере 550 тысяч рублей и ушел», — говорится в сообщении.

Уже на следующий день он выкупил желанное предприятие, а оставшиеся деньги потратил на закупку товара и личные нужды. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Уфе струя пива из 30-литровой бочки сломала официанту нос. Суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию в 150 тысяч рублей.

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