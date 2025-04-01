Струя из 30-литровой бочки пива сломала нос россиянину

В Уфе струя из 30-литровой бочки пива сломала нос 21-летнему официанту

В Уфе струя пива из 30-литровой бочки сломала официанту нос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Травму из-за струи пива получил 21-летний официант. Его попросили достать со склада бочку и открыть — житель Башкирии надавил на клапан так сильно, что струя брызнула мощным напором ему в лицо.

После случившегося официант уволился и потребовал от работодателя через суд полтора миллиона рублей за причиненный ущерб. Суд постановил выплатить пострадавшему от пива только 150 тысяч рублей. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Подмосковье в руках местной жительницы взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», порезав ей горло.