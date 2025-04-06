На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Дзержинске

Deep State сообщает о новом продвижении Российской армии в Дзержинске

У Российской армии наблюдается новое продвижение в Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой области, о чем свидетельствуют данные украинского военного паблика Deep State, передает «Страна.ua».

Согласно представленной информации, российские бойцы используют подземные коммуникации на этом участке боевых действий.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись на западном берегу реки Оскол на севере Харьковской области в районе Каменки, а также в Новолюбовке по направлению Боровой.

Накануне Deep State сообщал, что, помимо Дзержинска, бойцы ВС России продвигаются в Малых Щербаках Запорожской области.