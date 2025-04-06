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12:17, 6 апреля 2025Силовые структуры

Находка в машине вывела полицейских на насиловавшую приемных детей семью из Подмосковья

В Подмосковье семью заподозрили в насилии над приемными детьми
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Подмосковье многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. На преступление полицейских вывела находка, сделанная в машине россиян, пишет ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Telegram.

Как стало известно, на днях правоохранители остановили минивэн семьи на выезде из лесопарка, заподозрив, что внутри могут быть закладчики. Однако при осмотре вместо наркотиков полицейские нашли набор игрушек для взрослых, а также признаки недавно совершенного полового акта. При этом в салоне находились только мужчина и его 16-летний приемный сын. При допросе мальчик признался, что отчим не раз насиловал его, в том числе при участии приемной матери.

По данным авторов поста, слова подростка подтвердили видеозаписи, найденные в телефоне его приемного родителя. Предполагается, что пара могла записывать ролики с целью продажи.

Подчеркивается, что на иждивении россиян находятся более 10 детей. Как выяснилось, пара берет под опеку несовершеннолетних уже более 15 лет.

Ранее в Екатеринбурге задержали охранника детского дома творчества, который, как подозревают, полгода насиловал двух сестер-близняшек. Мужчине грозит пожизненный срок.

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