Находка в машине вывела полицейских на насиловавшую приемных детей семью из Подмосковья

В Подмосковье семью заподозрили в насилии над приемными детьми

В Подмосковье многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. На преступление полицейских вывела находка, сделанная в машине россиян, пишет ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Telegram.

Как стало известно, на днях правоохранители остановили минивэн семьи на выезде из лесопарка, заподозрив, что внутри могут быть закладчики. Однако при осмотре вместо наркотиков полицейские нашли набор игрушек для взрослых, а также признаки недавно совершенного полового акта. При этом в салоне находились только мужчина и его 16-летний приемный сын. При допросе мальчик признался, что отчим не раз насиловал его, в том числе при участии приемной матери.

По данным авторов поста, слова подростка подтвердили видеозаписи, найденные в телефоне его приемного родителя. Предполагается, что пара могла записывать ролики с целью продажи.

Подчеркивается, что на иждивении россиян находятся более 10 детей. Как выяснилось, пара берет под опеку несовершеннолетних уже более 15 лет.

Ранее в Екатеринбурге задержали охранника детского дома творчества, который, как подозревают, полгода насиловал двух сестер-близняшек. Мужчине грозит пожизненный срок.