Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 6 апреля 2025Бывший СССР

Уничтоженная ВСУ при помощи танков гуманитарная европейская техника попала на видео

ВСУ при помощи танков уничтожили присланные из Европы гуманитарные автомобили
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram опубликовал кадры с уничтоженной Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарной техникой, которую украинские военные переехали на танках.

«[ВСУ] так "насытились" гуманитарными авто из Европы, что давят их ради забавы танками», — говорится в описании публикации.

На кадрах видна раздавленная техника и несколько военных ВСУ, которые оценивают ситуацию. «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет», — говорит закадровый голос на украинском языке.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО готовятся к передаче Киеву дополнительных многоцелевых самолетов F-16.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых контактах США и России

    Монахов стали впускать в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

    Российский чемпион НБА признался в зависти к Овечкину

    Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Стало известно о планах Путина заняться вопросами авиаперевозок

    Патриарх Кирилл наградил Симоньян

    Российская армия уничтожила военные промышленные предприятия в Киеве

    Уничтоженная ВСУ при помощи танков гуманитарная европейская техника попала на видео

    МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше