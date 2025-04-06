Уничтоженная ВСУ при помощи танков гуманитарная европейская техника попала на видео

Российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram опубликовал кадры с уничтоженной Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарной техникой, которую украинские военные переехали на танках.
«[ВСУ] так "насытились" гуманитарными авто из Европы, что давят их ради забавы танками», — говорится в описании публикации.
На кадрах видна раздавленная техника и несколько военных ВСУ, которые оценивают ситуацию. «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет», — говорит закадровый голос на украинском языке.
Ранее сообщалось, что союзники по НАТО готовятся к передаче Киеву дополнительных многоцелевых самолетов F-16.