Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 6 апреля 2025Экономика

Потомок Екатерины Второй решил заняться бизнесом в России

Потомок Екатерины Второй Андрей Калагеорги занялся бизнесом в Петербурге
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Федор Рокотов, Портрет императрицы Екатерины II

Федор Рокотов, Портрет императрицы Екатерины II. Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Потомок российской императрицы Екатерины Второй Андрей Калагеорги занялся бизнесом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, получивший от президента России Владимира Путина гражданство потомок Екатерины Второй и князя Григория Потемкина Калагеорги намерен заняться бизнесом, связанным с исполнительным искусством в Санкт-Петербурге.

Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. В регистрационных документах в качестве дополнительных указаны 14 видов деятельности, включая издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку императрицы Екатерины II Андрею Калагеорги в январе 2024 года. Тогда он заявил, что в США и Франции сейчас творится «кошмар», при этом со временем ситуация становится только хуже. Потомок российской императрицы отметил, что в России он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было.

Андрей Калагеорги родился в США в 1967 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Трампа предостерегли от «исторической ошибки» из-за решения по России

    Валя Карнавал поступила в вуз без экзаменов и была раскритикована

    На Западе рассказали про туз в рукаве Путина

    Две российские школьницы смогли спастись от напавшей стаи бродячих собак

    В пророссийском подполье сообщили об ударах по производству двигателей для дронов ВСУ

    В армию России призовут рекордное число мужчин

    Россиянам раскрыли связанное со сном важное правило

    Стало известно число эвакуированных жителей курского приграничья

    У подростка из России случился инфаркт в Таиланде

    Армия России ударила по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше