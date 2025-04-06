Потомок Екатерины Второй Андрей Калагеорги занялся бизнесом в Петербурге

Потомок российской императрицы Екатерины Второй Андрей Калагеорги занялся бизнесом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, получивший от президента России Владимира Путина гражданство потомок Екатерины Второй и князя Григория Потемкина Калагеорги намерен заняться бизнесом, связанным с исполнительным искусством в Санкт-Петербурге.

Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. В регистрационных документах в качестве дополнительных указаны 14 видов деятельности, включая издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку императрицы Екатерины II Андрею Калагеорги в январе 2024 года. Тогда он заявил, что в США и Франции сейчас творится «кошмар», при этом со временем ситуация становится только хуже. Потомок российской императрицы отметил, что в России он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было.

Андрей Калагеорги родился в США в 1967 году.