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13:32, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли связанное со сном важное правило

Врач Коновалов заявил, что на выходных можно делать тихий час днем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли правило, связанное со сном. Выпуск с советом специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что важно спать не менее семи-восьми часов каждый день: именно за это время мозг успевает очиститься от токсических веществ. При этом врачи не рекомендовали спать в выходные больше, чем в будни. По их словам, в выходные нужно просыпаться в то же время, что и в будни.

Однако, добавил Коновалов, согласно исследованиям, проведенным в Китае, двухчасовой сон днем может быть полезен для профилактики депрессии. Офтальмолог уточнил, что риск развития заболевания снижается на 20 процентов благодаря дневному сну.

«Сончас в субботу, сончас в воскресенье. Доказано: помогает», — констатировала Малышева.

Ранее врач назвала позу для сна, которая может привести к инсультам. О риске сосудистой катастрофы Малышева предупредила тех, кто спит на животе.

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