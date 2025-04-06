Российские военные применили наземные дроны «Тарик» при освобождении Улаклы в ДНР

Российские военные применили колесные дроны «Тарик» при взятии Улаклы в ДНР

Российские военные применили колесные дроны «Тарик» при взятии населенного пункта Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий 39-й бригады с позывным Егерь рассказал, что «Тарик» прикрывал наступление штурмовых подразделений Российской армии с помощью дымовой завесы. Так же он помог в разминировании территории и доставке снабжения вошедшим в населенный пункт бойцам.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась очень тяжелая ситуация в Часовом Яре.