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11:28, 6 апреля 2025Россия

Сильный снегопад в Москве попал на видео

Mash: Сильный снегопад в Москве произошел из-за циклона «Зион»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сильный снегопад, который обрушился на Москву 6 апреля, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной произошедшего является циклон «Зион». «Днем плюс 28 миллиметров осадков, в понедельник еще плюс 15 миллиметров — это больше, чем обычно за месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непогоду стоит ждать и на следующей неделе. Канал подчеркнул, что сугробы в городе вырастут до 10–15 сантиметров.

Ранее стало известно, что в Центральный федеральный округ России временно вернется зима.

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