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19:07, 6 апреля 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ попытался отбить у полиции брата-дезертира и поплатился

В Одесской области оштрафовали солдата ВСУ за попытку отбить брата у полиции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался отбить у полиции брата, который дезертировал из воинской части, и был приговорен к большому штрафу. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам журналистов, военнослужащий вступил в перепалку с правоохранителями, когда те задержали его брата, самовольно покинувшего часть, на блокпосту.

«Во время конфликта обвиняемый размахивал штыковой лопатой, стучал ею по асфальту и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Он также открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда брата», — пишет издание.

Кроме того, солдат попытался проткнуть колесо полицейской машины, а также воткнул лопату между колесом и крылом, повредив машину. Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен (около 35 тысяч рублей).

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Проць рассказал о своем дезертирстве. Два года он скрывался, его объявили в СЗЧ (самовольное оставление части), а затем поймали и отправили держать оборону в районе села Гуева Суджанского района Курской области.

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