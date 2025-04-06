Кадыров: Спецназ уничтожил американскую РЛС в Харьковской области

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«На этот раз добычей наших воинов оказалась замаскированная переносная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Аппарат дорогостоящий. Таких у ВСУ единицы. Наши бойцы уничтожили станцию точным ударом при помощи FPV-дрона», — написал Кадыров.

Ранее военкоры рассказали об отчаянных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановить наступление ВС РФ у Купянска Харьковской области. Утверждается, что украинские бойцы бросают «волны» бронетехники и спецназ в контратаки на Купянском направлении, однако их уничтожают российские военные.