SC: США используют Украину для противостояния Китаю, а не России

США используют Украину для противостояния Китаю, а не России. Об истинных целях США на Украине рассказали аналитики российского центра Strategic Culture Foundation (SC).

Утверждается, что сдерживание КНР является для Вашингтона самой большой и долгосрочной задачей. При этом противостояние с Москвой отошло на второй план.

«Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон держит Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску. Это позволяет США сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — считают эксперты.

Ранее в Польше раскрыли судьбу Украины после отказа ее президента Владимира Зеленского от сделки с США. «Теперь Украина борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — отмечается в статье Myśl Polska.

