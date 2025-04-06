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03:02, 6 апреля 2025Мир

Стали известны истинные цели США на Украине

SC: США используют Украину для противостояния Китаю, а не России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

США используют Украину для противостояния Китаю, а не России. Об истинных целях США на Украине рассказали аналитики российского центра Strategic Culture Foundation (SC).

Утверждается, что сдерживание КНР является для Вашингтона самой большой и долгосрочной задачей. При этом противостояние с Москвой отошло на второй план.

«Управляя Украиной посредством выборочной помощи, а не прямых гарантий, Вашингтон держит Россию под контролем, не подвергая себя чрезмерному риску. Это позволяет США сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, где они сталкиваются с более прямым вызовом своему глобальному доминированию», — считают эксперты.

Ранее в Польше раскрыли судьбу Украины после отказа ее президента Владимира Зеленского от сделки с США. «Теперь Украина борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — отмечается в статье Myśl Polska.

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