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08:03, 6 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске 18-летних украинцев на липцовское направление

ТАСС: ВСУ перебросили на липцовское направление 18-летних украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая набрана из украинцев 18-24 лет. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — добавил собеседник агентства.

Он указал, что российские бойцы ранее уничтожали солдат этого формирования.

До этого российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах ВСУ. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

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