ТАСС: ВСУ перебросили на липцовское направление 18-летних украинцев

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая набрана из украинцев 18-24 лет. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — добавил собеседник агентства.

Он указал, что российские бойцы ранее уничтожали солдат этого формирования.

До этого российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах ВСУ. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.