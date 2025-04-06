Трампа предостерегли от «исторической ошибки» из-за решения по России

FT: Трамп совершит историческую ошибку, признав Крым и Донбасс российскими

Президента США Дональда Трампа предостерегли от «исторической ошибки» в случае, если он признает Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области де-юре контролируемыми Россией. Об этом в беседе с Financial Times (FT) высказался председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.

По его мнению, в случае, если Трамп на переговорах с Москвой признает эти территории российскими, он рискует пересечь «красные линии» Польши и других стран Европы.

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права», — указал Коваль, добавив, что международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, если опираться на исторический опыт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. «Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — высказался он.