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13:28, 6 апреля 2025Из жизни

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде из-за респираторной инфекции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zholobov Vadim / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде у российского подростка случился инфаркт из-за острой респираторной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью школьник пожаловался матери, что у него заболела рука, после чего появилась боль в груди. Утром мать отвезла сына в госпиталь в Паттайе, где врачи сообщили, что у мальчика подозрение на инфаркт и ему требуется срочное шунтирование. Сообщается, что медработники запросили депозит в размере 100 тысяч бат (примерно 245 тысяч рублей), но пока семья пыталась связаться со своей страховой, состояние подростка стало критическим и его увезли в реанимацию.

Близкие семьи рассказали каналу, что все началось с того, что мать школьника заразилась ОРВИ и заразила сына, но у него начались осложнения и инфекция поразила сердце. Сообщается, что операция прошла успешно, сейчас подросток уже пришел в себя. Страховая компания согласилась покрыть все расходы на лечение.

Ранее россиянам рассказали об эпидемиологической ситуации с лихорадкой чикунгунья. Наиболее часто ею заражаются через укусы комаров рода Aedes. По данным Роспотребнадзора, с начала года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заражений.

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