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23:11, 6 апреля 2025Бывший СССР

Украинцев по радио предупредили о бесполезности применения артиллерии на фронте

Аналитик Гетьман: Артиллерия больше не актуальна на фронте, ее заменили дроны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Применять артиллерию в зоне боевых действий в текущих реалиях бесполезно. На смену ей пришли современные дроны, которые не уступают в эффективности поражения целей. Об этом предупредил украинцев военный аналитик Алексей Гетьман во время выступления на «Украинском радио».

«Артиллерия, как и в прошлых конфликтах, была "богом войны". Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия», — уточнил военный эксперт.

По его словам, на сложившийся тренд обратили внимание и в европейских странах и уже меняют свой подход к действиям на фронте.

Гетьман напомнил, что до этого Чехия сильно надеялась на инициативу о поставке Киеву миллиона снарядов. Но, как показывает практика, артиллерия больше не актуальна для ведения боя.

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