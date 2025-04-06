Украинцев по радио предупредили о бесполезности применения артиллерии на фронте

Аналитик Гетьман: Артиллерия больше не актуальна на фронте, ее заменили дроны

Применять артиллерию в зоне боевых действий в текущих реалиях бесполезно. На смену ей пришли современные дроны, которые не уступают в эффективности поражения целей. Об этом предупредил украинцев военный аналитик Алексей Гетьман во время выступления на «Украинском радио».

«Артиллерия, как и в прошлых конфликтах, была "богом войны". Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия», — уточнил военный эксперт.

По его словам, на сложившийся тренд обратили внимание и в европейских странах и уже меняют свой подход к действиям на фронте.

Гетьман напомнил, что до этого Чехия сильно надеялась на инициативу о поставке Киеву миллиона снарядов. Но, как показывает практика, артиллерия больше не актуальна для ведения боя.