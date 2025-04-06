В Британии предрекли принуждение Украины к подписанию мирного соглашения

Telegraph: Трамп, вероятнее всего, навяжет Украине выгодное России соглашение

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, навяжет Украине выгодное для России мирное соглашение и вынудит его подписать. Такое развитие событий предрекло британское издание Telegraph.

Отмечается, что Трамп может предложить Киеву выбор: либо подписать соглашение, либо «навсегда лишиться американской разведки и материально-технической поддержки». По мнению авторов статьи, президент США рассматривает Украину как «дочернюю компанию».

Ранее в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине. В публикации отмечается, что если Трамп и его окружение всерьез намерены добиться прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО.