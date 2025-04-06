В Европе отказались верить в угрозу со стороны России

Политический философ Абади: Жители Европы не верят в угрозу со стороны России

Политический философ Кэмерон Абади заявил, что жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России. Об этом он сказал в беседе со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung, его цитирует РИА Новости.

По его словам, «эта угроза» в первую очередь беспокоит политиков. Абади также отметил, что курс европейских элит не воспринимается гражданами как нужная мера. «Например, в Берлине — [курс] на то, чтобы сделать ЕС "пригодным для войны"», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что люди не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине. «Многих в Германии это поразило», — сказал Абади.

Ранее экс-глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер высказал мнение, что Великобритания должна разработать план перевооружения на фоне сближения России и США.