В Германии испугались последствий пошлин Трампа для Украины

T-online: Пошлины Трампа лишат Украину поддержки и сыграют на руку России

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут лишить Украину поддержки и сыграть на руку России. Об этом сообщает немецкое издание T-online.

Авторы статьи считают, что такая экономическая политика может привести США к рецессии, из-за чего вопрос о помощи Киеву окончательно утратит свою актуальность.

«Если экономическая политика Трампа приведет США к рецессии, то к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще тратить деньги на поддержку Украины. Кремль, похоже, хочет воспользоваться тем фактом, что Трамп часто позиционирует себя как переговорщик», — указано в материале.

Ранее в Британии испугались сближения России и США. Глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер призвал британцев осознать реальность угрозы со стороны России.