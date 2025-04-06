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07:26, 6 апреля 2025Мир

В Германии испугались последствий пошлин Трампа для Украины

T-online: Пошлины Трампа лишат Украину поддержки и сыграют на руку России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут лишить Украину поддержки и сыграть на руку России. Об этом сообщает немецкое издание T-online.

Авторы статьи считают, что такая экономическая политика может привести США к рецессии, из-за чего вопрос о помощи Киеву окончательно утратит свою актуальность.

«Если экономическая политика Трампа приведет США к рецессии, то к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще тратить деньги на поддержку Украины. Кремль, похоже, хочет воспользоваться тем фактом, что Трамп часто позиционирует себя как переговорщик», — указано в материале.

Ранее в Британии испугались сближения России и США. Глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер призвал британцев осознать реальность угрозы со стороны России.

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