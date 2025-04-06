Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 6 апреля 2025Мир

В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

The Hill: Член Конгресса Грин анонсировал подачу иска об импичменте Трампа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Подачу соответствующего иска анонсировал член палаты представителей от демократической партии Эл Грин, его слова передает The Hill.

Грин убежден, что Трамп не должен занимать должность главы государства. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. «Ленты.ру») Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил член нижней палаты Конгресса.

Гринд подчеркнул, что Трамп не заслуживает должности лидера США и добавил, что в ближайшие 30 дней он выдвинет ему импичмент.

Ранее в США начались крупные протесты против политики Трампа. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась массированному ракетному удару. Мощные взрывы прозвучали в четырех областях

    Пьяный россиянин с охотничьим ружьем расправился с тремя людьми и лег спать

    Россиянин описал некоторые действия туристов в Таиланде фразой «такое не прощают»

    Спецпредставитель Путина оценил протесты в США

    Жертвами обстрелов сектора Газа за сутки стали почти 50 человек

    Мужчина попытался расправиться с восьмилетней девочкой в подъезде многоэтажки

    В Европе отказались верить в угрозу со стороны России

    Мать Овечкина рассказала о погоне сына за рекордом НХЛ

    В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

    Посол США на Украине заявила об ударе баллистических и крылатых ракет со стороны России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше