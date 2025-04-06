В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент Трампу

The Hill: Член Конгресса Грин анонсировал подачу иска об импичменте Трампа

В Конгрессе США захотели выдвинуть импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Подачу соответствующего иска анонсировал член палаты представителей от демократической партии Эл Грин, его слова передает The Hill.

Грин убежден, что Трамп не должен занимать должность главы государства. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. «Ленты.ру») Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил член нижней палаты Конгресса.

Гринд подчеркнул, что Трамп не заслуживает должности лидера США и добавил, что в ближайшие 30 дней он выдвинет ему импичмент.

Ранее в США начались крупные протесты против политики Трампа. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В акции участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские активисты, а также защитники прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).