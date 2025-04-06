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15:10, 6 апреля 2025Экономика

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил 6 апреля оранжевый уровень погодной опасности из-за снега
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В период до 09:00 мск понедельника, 7 апреля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде. Министерство попросило москвичей парковать машины только в безопасных местах, обходить шаткие конструкции и рекламные стенды во время непогоды, а также не оставлять без присмотра детей.

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