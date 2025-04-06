В Москве убрали электросамокаты и велосипеды

Дептранс: В Москве приостановили аренду самокатов и велосипедов из-за снега

В Москве второй раз за весну убрали электросамокаты и велосипеды. Аренду индивидуального транспорта приостановили из-за снега, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили жителям столицы, что в ближайшие два дня ожидаются осадки в виде снега. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов предупредил, что поездки на электросамокатах и велосипедах в таких погодных условиях могут быть опасны.

«Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — пояснил замглавы города. С возращением благоприятной погоды средства индивидуальной мобильности вернут на улицы столицы. Владельцев личных электросамокатов и велосипедов в дептрансе призвали выбирать общественный транспорт.

До этого электросамокаты и велосипеды убрали с улиц столицы 17 марта. Тогда температура воздуха опустилась до минусовых значений — это сделало передвижение на таком транспорте опасным.