В офисе премьера Израиля анонсировали его встречу с Трампом

В офисе премьера Израиля Нетаньяху анонсировали его встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон на встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в Telegram.

«Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду (МУС)», — указывается в сообщении.

Гендельман отметил, что Нетаньяху «высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом».

Ранее Нетаньяху в ходе пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном поблагодарил Будапешт за решение выйти из соглашения по МУС. Израильский премьер назвал решение Будапешта «важным для всей цивилизации» и подчеркнул, что оно сделано в момент, когда Израиль, по его словам, «ведет борьбу с варварством».