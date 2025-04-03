Нетаньяху поблагодарил Орбана за выход из «коррумпированного» МУС

Нетаньяху назвал МУС коррумпированным и поблагодарил Орбана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном поблагодарил Будапешт за решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Его заявление приводит ТАСС.

«Вы только что заняли смелую и принципиальную позицию по МУС, и я благодарен вам, Виктор. (...) Важно противостоять этой коррумпированной организации, приравнявшей демократию, которая борется за само свое существование из-за угрозы со стороны самых ужасающих террористических сил на Земле, [к террористам]», — отметил Нетаньяху.

Израильский премьер назвал решение Будапешта «важным для всей цивилизации» и подчеркнул, что оно сделано в момент, когда Израиль, по его словам, «ведет борьбу с варварством». Он выразил мнение, что Венгрия — не последнее государство, которое разорвет отношения с МУС.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита израильского премьера в республику сообщил, что страна выйдет из соглашения по МУС. Он подчеркнул, что венгерское правительство инициирует процедуру выхода в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами.

3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав решение МУС. Визит премьера в Будапешт стал первой зарубежной поездкой для него после выдачи судом ордера на арест.