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06:04, 6 апреля 2025Мир

В Пентагоне обеспокоились ссорой Трампа с одним государством

Генерал Гийо: США могут остаться без радаров из-за ссоры Трампа с Канадой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Kyryliuk & Tetiana Kravchenko / Unsplash

В случае, если тарифы и угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрушат партнерство в военной сфере с Канадой, Пентагон может лишиться части возможностей отслеживания вражеских угроз. Об этом предупредил генерал ВВС США Грегори Гийо во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

По его словам, без канадских радиолокационных станций «северному направлению будет сильно не хватать ресурсов, в результате наша осведомленность о ситуации и реакция на северном направлении, которое является самым быстрым и простым путем для противников к Северной Америке, резко снизится».

Генерал добавил, что Штатам придется потратить немало средств на радары, самолеты и военные корабли, чтобы восстановить способность выявлять угрозы. Он таже отметил, что, несмотря на разногласия, отношения между военными США и Канады «крепки, как никогда».

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера. По словам Карни, 80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошел к концу.

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