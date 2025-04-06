В Пермский край прибыли 50 беженцев из Сирии

В Пермский край прибыли 50 беженцев из Сирии, для них подготовили ПВР

В четверг, 3 апреля, в Пермский край прибыли 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».

Сообщается, что для них подготовили пункты временного размещения с питанием и лекарствами. «Молодая Гвардия» Пермского края приняла участие во встрече беженцев, активисты помогли с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пункте проживания.

Ранее Австрия решила депортировать сирийских мигрантов на фоне свержения президента страны Башара Асада. Отмечается, что глава МВД Герхард Карнер распорядился разработать «упорядоченную программу» возвращения и депортации сирийцев на родину.

До этого представитель сирийского национального совета Анас аль-Абда заявил, что для новых властей Сирийской Арабской Республики важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он назвал Россию «очень важным игроком в мире».