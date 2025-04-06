В прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Прокуратура Москвы: Раскрыта новая схема мошенников с кодами номеров телефонов

Телефонные мошенники придумали новую схему — якобы замену кодов номеров домашних телефонов. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Аферисты позвонили 82-летнему пенсионеру и убедили его, что сейчас проходит замена кода городских телефонов с 499 на 495. Они выманили у пенсионера паспортные данные под предлогом установки оборудования, а также уговорили сказать фразу: «Не возражаю против замены номера». После этого мошенники под видом сотрудников банка и ФСБ сообщили мужчине, что он якобы пытался осуществить незаконный перевод, который был заблокирован, и попросили помочь изобличить недобросовестных служащих банка.

По указанию аферистов мужчина снял деньги со счета и, назвав кодовое слово, передал наличные прибывшему курьеру, получив взамен фейковые банковские документы. После этого мошенники перестали выходить на связь и мужчина понял, что передал им миллион рублей.

Ранее россиянка получила звонок из «управляющей компании» и потеряла 2,3 миллиона рублей. Под маской правоохранителей мошенники заявили о необходимости перевести сбережения на «безопасные счета».

