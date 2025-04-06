Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 6 апреля 2025Бывший СССР

В Раде предложили назначить Залужного переговорщиком с США

Дубинский: Залужный должен возглавить переговорную группу с США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возглавить переговорную группу с США по редкоземельным металлам должен посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что в переговорную группу должны войти те, кто «сидел на донатах USAID и продавал за них страну».

«Безусловно руководитель этой группы безальтернативен — король “мясных штурмов”, лондонский жиголо, любитель аттракционов и спецдипломат и специалист “в Английском праве” Залужный», — написал Дубинский.

Ранее депутат Рады напомнил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

    НХЛ обновила логотип в честь рекорда Овечкина

    В Москве девочка получила травмы на эскалаторе в метро

    Дефицит бюджета ФРГ достиг рекордных значений

    В Раде предложили назначить Залужного переговорщиком с США

    Саудовская Аравия и США готовят операцию против хуситов

    Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным в день побития рекорда

    Овечкин прослезился во время обращения матери после рекорда в НХЛ

    Названо выброшенное на пляжи Анапы вещество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше