Дубинский: Залужный должен возглавить переговорную группу с США

Возглавить переговорную группу с США по редкоземельным металлам должен посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что в переговорную группу должны войти те, кто «сидел на донатах USAID и продавал за них страну».

«Безусловно руководитель этой группы безальтернативен — король “мясных штурмов”, лондонский жиголо, любитель аттракционов и спецдипломат и специалист “в Английском праве” Залужный», — написал Дубинский.

Ранее депутат Рады напомнил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.

