В России озвучили планы на следующий этап переговоров с США

Депутат Новиков: США и РФ будут дальше сглаживать остроту конфронтации

Россия и США продолжат работу по сглаживанию противоречий для того, чтобы восстановить нормальные неконфронтационные отношения между государствами, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Свое мнение он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий указал, что в ходе нового этапа переговоров российская и американская стороны продолжат решать те задачи, которые стояли между государствами все последние недели. Речь идет о выходе на тот уровень коммуникации между странами, когда соблюдается ряд важных условий, подчеркнул Новиков.

По его словам, прежде всего к ним нужно отнести возобновление полноценной работы дипломатических служб и снятие искусственных барьеров на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества. Также депутат напомнил о необходимости наладить между странами научные, культурные и спортивные связи.

«В повестке дня среди прочих вопросов обсуждается возобновление авиационных рейсов. Это позволило бы укрепить развитие экономических, культурных связей и межгосударственную договоренность с тем, что порой принято называть народной дипломатией», — добавил Новиков.

Депутат отметил, что России и США необходимо выстроить определенный баланс, который позволит создать защитные механизмы для глобальной безопасности. По его словам, речь в данном случае идет не только о ситуации вокруг Украины, но и о ближневосточной проблематике, и целом ряде других вопросов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что заявлению президента Украины Владимира Зеленского о допустимости компромисса в вопросе по подконтрольным России территориям доверять не стоит. Парламентарий отметил, что обещания украинского лидера связаны с его нестабильным положением на политической арене.