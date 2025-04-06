В сети появилось описание боя спецназа «Ахмат» с элитными бойцами ВСУ

Бойцы спецназа Ахмат рассказали о бое с элитным подразделением ВСУ

В сети появилось описание боя спецназа «Ахмат» с элитными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

Уточняется, что российские военные столкнулись с украинскими, когда те спешили на подмогу погибших от выстрела ручного огнемета. Речь идет либо о подразделениях бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) либо о Сила специальных операций (ССО) ВСУ. «Хорошо отточенные движения, хорошая физ. подготовка. Отличное взаимодействие в парах», — говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что главным аргументом в битве стал опыт российских военных. После того, как произошел первый подрыв мины, во двор дома «полетели одноразовые гранатометы». «Мы начали крутить фланги тройками, подпирая противника в секторе, загоняя его в дом. Расчет оправдался», — отмечает канал. Когда бойцы ВСУ скрылись в доме, из засады в окна «полетели очередные выстрелы», а затем — гранаты, чтобы добить возможных уцелевших противников.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области. По его словам, Киев потерял порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции (СВО).