Запад предупредили о грозящей ему из-за России и Украины катастрофе

Politico: Контроль РФ над ресурсам Украины станет катастрофой для стран Запада

Возможный контроль России над ресурсами Украины станет катастрофой для стран Запада. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что наиболее ценными ресурсами, которыми владеет Украина, являются титан и уран. «Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», — предупредил высокопоставленный чиновник.

В статье также говорится, что добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия. По словам авторов материала, Киев согласился заключить соглашение, чтобы убедить Вашингтон продолжить поддержку.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина, чтобы обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в ее провале.