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07:02, 6 апреля 2025Силовые структуры

В Якутии начали проверку после сообщений о рабстве на ферме

РИА Новости: Проводится проверка после сообщений о рабстве в якутском селе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Правоохранители проводят проверку после появившихся в соцсетях сообщений о двух мужчинах в якутском селе Кюндядя, которых удерживают в рабстве на одной из ферм. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

Так, пользователи сети распространили сведения, что в селе Кюндядя были найдены двое незаконно удерживаемых местным жителем мужчин — якобы один молодой человек сбежал и сообщил об этом жительнице населенного пункта. Как утверждал сбежавший, их удерживают в цепях, избивают и заставляют работать на ферме.

«Правоохранительные органы по данному сообщению о рабах в селе Кюндядя проводят проверку», — высказался собеседник агентства.

Ранее координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина рассказала, что рабство процветает в южных регионах России

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