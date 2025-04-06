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15:27, 6 апреля 2025Мир

Во Франции призвали к импичменту Макрона из-за хода против России

Французский политик Дюпон-Эньян назвал действия Макрона против России безумием
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mohammed Badra / Pool / Reuters

Политик Николя Дюпон-Эньян призвал к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом политик написал в своей соцсети Х.

Политика возмутили ходы главы Франции против России, которые он назвал неистовым безумием, отметив, что подобные действия без парламентского контроля во время переговоров о мире ведут страну к ядерной войне с Москвой. «Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту», — выразил свое мнение Дюпон-Эньян.

Реакция французского политика вызвана новостью о том, что представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.

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