Во Франции призвали к импичменту Макрона из-за хода против России

Политик Николя Дюпон-Эньян призвал к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом политик написал в своей соцсети Х.
Политика возмутили ходы главы Франции против России, которые он назвал неистовым безумием, отметив, что подобные действия без парламентского контроля во время переговоров о мире ведут страну к ядерной войне с Москвой. «Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту», — выразил свое мнение Дюпон-Эньян.
Реакция французского политика вызвана новостью о том, что представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.