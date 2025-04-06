Во Франции призвали к импичменту Макрона из-за хода против России

Французский политик Дюпон-Эньян назвал действия Макрона против России безумием

Политик Николя Дюпон-Эньян призвал к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом политик написал в своей соцсети Х.

Политика возмутили ходы главы Франции против России, которые он назвал неистовым безумием, отметив, что подобные действия без парламентского контроля во время переговоров о мире ведут страну к ядерной войне с Москвой. «Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту», — выразил свое мнение Дюпон-Эньян.

Реакция французского политика вызвана новостью о том, что представители Великобритании и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.