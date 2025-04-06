Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:42, 6 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты

Депутат Никитин: Срочная пенсионная выплата полагается людям со стажем в 15 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Срочную пенсионную выплату могут получить мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, накопившие не менее 15 лет страхового стажа. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, граждане должны иметь индивидуальный пенсионный коэффициент размером не менее 30, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что срок выплаты составляет от 10 лет и рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений.

«Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — рассказал Никитин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о повышении социальной пенсии на 14,75 процента с 1 апреля. Она напомнила, что ее получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости.

    Обсудить
    Последние новости

    По Украине ударили крылатыми ракетами

    В офисе премьера Израиля анонсировали его встречу с Трампом

    По Паше Технику объявили минуту молчания

    В Мордовии завершили работы на месте падения дрона

    Снайпер рассказал о прятавших сына от ВСУ жителях ДНР

    Британцев призвали готовить «набор для выживания» из-за России

    Германия проведет учения по отработке сценария нападения России

    Трамп напугал сотни тысяч украинцев

    Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты

    Россиянам рассказали о способах сократить задолженность по ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше