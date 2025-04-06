Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты

Депутат Никитин: Срочная пенсионная выплата полагается людям со стажем в 15 лет

Срочную пенсионную выплату могут получить мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, накопившие не менее 15 лет страхового стажа. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, граждане должны иметь индивидуальный пенсионный коэффициент размером не менее 30, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что срок выплаты составляет от 10 лет и рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений.

«Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — рассказал Никитин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о повышении социальной пенсии на 14,75 процента с 1 апреля. Она напомнила, что ее получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости.