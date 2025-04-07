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14:38, 7 апреля 2025Ценности

55-летний Стас Михайлов раскрыл секрет молодости

55-летний певец Стас Михайлов назвал отказ от алкоголя секретом молодости
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Народный артист России Стас Михайлов раскрыл секрет молодости. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Так, 55-летний певец назвал отказ от алкоголя и закусок, в том числе колбасы, действенным методом сохранить моложавый внешний вид. Исполнитель признался, что поменял образ жизни, вследствие чего стал чувствовать себя лучше. При этом, по его словам, он жалеет, что не пришел к данному решению раньше.

В марте 55-летняя Эвелина Бледанс также раскрыла секреты красоты и стройности. Знаменитость рассказала, что сохранить фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.

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