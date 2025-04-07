71-летняя Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой

Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой вслед за дочерью

Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает заняться стрип-пластикой. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Успенская призналась, что считает стрип-пластику искусством, и подчеркнула, что поддерживает свою дочь Татьяну Плаксину в желании освоить это танцевальное направление. Певица заявила, что увлечение девушки не имеет ничего общего со стриптизом.

«Тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, я советую попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — добавила 71-летняя артистка.

Ранее Успенская выложила видео танца своей дочери на шесте. Опубликованный ролик певица прокомментировала словами восхищения.